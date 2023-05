Zdziwił się, co zrobił kasjer w Biedronce. Sieć się tłumaczy

Do dziennikarzy dziennik.pl odezwał się klient Biedronki, który opowiedział o dość zaskakującej sytuacji. Okazało się, że zapłacił za więcej produktów, niż w rzeczywistości kupił. Czytelnik, widząc swój paragon, wrócił z nim do kasy. Nie takiej reakcji oczekiwał.

Postanowił więc zwrócić uwagę sprzedawcy. Niestety klientowi sklepu zaproponowało zwrot nadpłaconych pieniędzy w postaci bonu do wykorzystania przy okazji następnych zakupów. Mężczyzna nie ukrywał, że nie do końca orientował się w obowiązujących przepisach, dlatego zgodził się na ofertę kasjera.

"Sprzedawca w sytuacji popełnienia błędu przy naliczaniu sztuk powinien dokonać zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu przesłanym do redakcji portalu.

Okazuje się także, ze przypadek mężczyzny nie jest odosobniony. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdradził, że przyszło do niego wiele skarg w tej sprawie. W związku z tym postanowił także w oficjalnym oświadczeniu przypomnieć, czego w podobnej sytuacji klient powinien oczekiwać: "Jeśli sklep się pomyli, np. naliczając w kasie 3 sztuki danego towaru zamiast 1 sztuki, powinien oddać konsumentowi pieniądze – w gotówce lub na kartę płatniczą. W takiej sytuacji nie może wymuszać przyjęcia przez klienta bonu do danej sieci".

