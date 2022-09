Zemsta na niewiernym partnerze. "Zrobiłabym to jeszcze raz"

Zrujnowała ślub niewiernemu partnerowi

Nie wahała się ani chwili. Piosenkarka, stwierdziła, że dostała znak z niebios i musi wykorzystać szansę, żeby się zemścić. - Byliśmy ze sobą przez ponad pięć lat. Mieszkaliśmy razem, a on ożenił się z "tą drugą" po roku znajomości – mówiła.

Swój występ na weselnej sali rozpoczęła, stojąc tyłem do pary młodej i gości. Starr zdecydowała się na utwór Johna Legenda – "All of Me". Zaczęła śpiewać, a nowożeńcy rozpoczęli swój taniec. Po kilkunastu dźwiękach muzyka gwałtownie się zmieniła i obecni na sali zamiast romantycznej piosenki usłyszeli mocno brzmiący utwór Carrie Underwood pt. "Before He Cheats". Co, tłumacząc na język polski, oznacza "Zanim zdradził". W tym momencie Alexandra odwróciła się do zebranych gości i pary młodej.

- Byłam bardzo zdenerwowana. Przypomniało mi się, jak opowiadał, jakiego to ślubu nie będziemy mieć. Potem wylałam na niego wodę i wyszłam – wspomniała piosenkarka.