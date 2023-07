Zna go cała Polska. Mało kto wie, czym zajmuje się jego żona

Historia miłosna Marcina Prokopa i jego żony

Chociaż oboje stronili od szalonych imprez, to w 2003 roku przypadkiem trafili na to samo przyjęcie. Los jednak zdecydował, że ich drogi się skrzyżują. Maria Prażuch dopiero co wróciła do Polski po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych. Przyszła żona Prokopa pojawiła się na tej samej imprezie, a po wspólnych rozmowach i kilku spotkaniach, szybko została wybranką Marcina Prokopa.