Zrób tak, a zapomnisz o skroplonej wodzie na spłuczce

Łazienka to pomieszczenie, w którym - podobnie jak w kuchni – pojawia się najwięcej pary wodnej, przez co wilgotność zwykle jest wysoka, mimo sprawnie działającej wentylacji. Jednym ze skutków takiego stanu rzeczy są kropelki wody, które osiadają i pozostają na toalecie i spłuczce, co może być kłopotliwe i niekomfortowe nie tylko w momencie, gdy przychodzą do nas gości i chcą skorzystać z ubikacji.