Zrzucali jej niedopałki papierosów na balkon. Tak sobie poradziła

Wdzierający się do mieszkania dym papierosowy, szczególnie jeśli ktoś jest niepalący, to wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja i nie raz doprowadziła do sąsiedzkiego konfliktu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nałóg sąsiadów wpływa nie tylko na zapach w mieszkaniu, ale także na zdrowie biernych palaczy.