Związał się z młodszą o 38 lat aktorką. Wcześniej mocno przeżył rozwód

Po raz pierwszy na ekranie pojawił się za sprawą filmu "Wesela nie będzie". Po zaproszeniu niemieckiego operatora do pracy w Berlinie Marek Włodarczyk zdecydował się na emigrację. Do kraju wrócił w 2004 roku, aby wystąpić w serialu "Kryminalni", gdzie wcielił się w komisarza Adama Zawadę. To właśnie ta produkcja przyniosła artyście ogromną sławę. Widzowie znają go także z komedii "Kac Wawa" i "Los numeros" oraz serialu "BrzydUla".