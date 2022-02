5 niezdrowych nawyków. To one wpływają na znaczny spadek libido

Brak snu

Jako trzeci na liście niezdrowych nawyków znajduje się brak snu. Powoduje on oczywiście zmęczenie, które wpływa na to, że seks staje się ostatnią myślą. Jednak okazuje się również, że częste niedosypianie bezpośrednio wpływa na działanie naszego organizmu. Powoduje bowiem zwiększenie poziomu kortyzolu, czyli poziomu stresu. To z kolei obniża u mężczyzn poziom testosteronu i w efekcie również popęd seksualny.