Anna Lewandowska odsłania brzuch na balkonie. Radzi fanom

Lewandowska już w Katalonii polubiła bachatę. W ćwiczeniach towarzyszył jej mąż. "Powoli wsiąkam w klimat hiszpańskiej muzyki i w katalońskie klimaty, które już kocham. Oczywiście, jeszcze dużo pracy przede mną. I know, I know! Ale takie wyzwania to ja uwielbiam! Nie przychodzi mi to łatwo, natomiast najważniejsze, że odkrywam nową pasję i... mężowi się podoba" - napisała po jednym z treningów.