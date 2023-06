Była na samym szczycie. W jej życiu nie zabrakło "upadków"

"Piosenka księżycowa" i "Zamigotał świat" to tylko dwa z wielu utworów wykonywanych przez Anitę Lipnicką, które w latach 90. nuciła cała Polska. Choć Lipnicka nie zamierzała iść w stronę muzyki, a modelingu, wszystko odmieniło się w 1993 roku, gdy na jej drodze stanął Varius Manx. Przez przypadek, bo jeden z koncertów zespołu, chwilę później stała się jego członkinią. To z nim osiągała same sukcesy i zdobywała najważniejsze nagrody.