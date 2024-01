"Chłopaki do wzięcia". Henio zdecydował się na zmiany. W planach kolejny krok

- Zawsze Heniowi trułam, żeby sobie kupił jakieś, mówiłam, meble. "No co, nie stać cię?" Rusz te w banku, tyle kasiory możesz składować przez te lata, bo mówię, ani kobiety, ani dzieci, no to na co składał? To będzie, mówię, "kasę masz, to możesz tutaj sobie jakieś meble zamówić". I dzisiaj się zdecydował. Byłam pewna, że dzisiaj nic... Ale sama jestem w szoku, że on się na to zdecydował i wybrał te meble - mówiła kobieta.