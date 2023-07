Co zobaczyłeś najpierw? Odpowiedź mówi o tobie zaskakująco wiele

Najpierw zobaczyliście widelec? To zupełnie zmienia postać rzeczy! Prokrastynacja nie jest wam obca. Ciągle przekładacie wiele spraw na później, tak naprawdę biorąc się za nie naprawdę w ostatniej minucie. Posiadacie niesamowity talent do znajdywania "rozpraszaczy", a także do przekonywania samych siebie, że za obowiązki weźmiecie się później. W głębi serca wiecie, że macie potencjał do osiągnięcia niesamowitych rzeczy. Jednak do tego, aby wejść na szczyt, musicie się złamać i skończyć z wieczną prokrastynacją.