Dietetyczny i zdrowotny hit. Sycą, a prawie nie mają kalorii

Restrykcyjne diety, opierające się na tych samych daniach już dawno odeszły do lamusa. Nikt z nas nie musi, a nawet nie powinien jeść wyłącznie sałaty i warzyw, żeby schudnąć. W mediach społecznościowych, takich jak Instagram czy Tik Tok aż roi się od przepisów na dania, które są smaczne, zdrowe i niskokaloryczne. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o mikroliściach, których właściwości odżywcze porównywane są do popularnych kiełków. Zawierają one mnóstwo witamin i antyoksydantów, które spowalniają starzenie się organizmu.