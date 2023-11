Dobry kochanek, kiepski mąż. Strzelec to wieczny Piotruś Pan

Znak Strzelca patronuje osobom urodzonym między 22 listopada a 21 grudnia. To chyba nie przypadek, że u progu zimy światem zaczyna rządzić jeden z najbardziej bystrych i energicznych przedstawicieli żywiołu Ognia. Strzelce wyróżnia niesamowita charyzma, zaraźliwy optymizm i entuzjazm, który nigdy ich nie opuszcza. Mówi się, że to znak mający w życiu najwięcej szczęścia. Jeśli ktoś znajduje pieniądze na ulicy, to tylko on. Zodiakalnym Strzelcom wszystko przychodzi łatwo… ale nie zawsze na długo.