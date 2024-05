Nie męcz się czyszczeniem. Włóż do zmywarki i problem z głowy

Okap to jedno z najważniejszych urządzeń w kuchni. Pochłania nieprzyjemne zapachy i nadmiar wilgoci. Pamiętasz, kiedy ostatnio go czyściłaś? Jeśli nie umiesz sobie przypomnieć, to znak, że najwyższy czas się za to zabrać. Jak szybko wyczyścić okap?

Okap to urządzenie, które znajduje się w każdej kuchni. To właśnie dzięki okapowi tłuszcz nie osiada na ścianach czy meblach. Wszystkie opary gromadzą się na filtrze, który wymaga regularnego czyszczenia.

Jak wyczyścić filtr w okapie? Usunięcie tłuszczu to naprawdę czasochłonne zadanie. Jest jednak pewien sposób, który znacznie ci to ułatwi. Szorowanie nie będzie konieczne.

Węglowy czy tłuszczowy? Rodzaje filtrów w okapie

Wyczyszczenie okapu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, bowiem najważniejsza część znajduje się w środku urządzenia — filtr. Wyróżnia się trzy rodzaje filtrów — tłuszczowy, węglowy i metalowy. Filtr tłuszczowy to kawałek akrylu bądź fizeliny. To właśnie na nim osadza się cały tłuszcz. Nie nadaje się do czyszczenia. Trzeba wymienić go raz na kilka miesięcy. Kupisz go w każdym sklepie ze sprzętem AGD. Arkusz kosztuje od 10 do 20 złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nowoczesne okapy są wyposażone w filtry wielorazowe. Najczęściej są to filtry węglowe lub metalowe. Ten rodzaj filtra można wyczyścić wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub sody czy też zwykłym mleczkiem do czyszczenia. To dość czasochłonna metoda, bowiem na powierzchni osadza się mnóstwo tłuszczu, który jest trudny do usunięcia.

Jak wyczyścić filtr w okapie?

Jest jednak jeszcze jeden, znacznie prostszy sposób. Wystarczy, że włożysz filtr do zmywarki. Po zakończonym cyklu mycia będzie jak nowy. Tabletka do zmywarki w połączeniu z gorącą wodą i parą pozbędzie się wszelkich zanieczyszczeń.

Nie masz zmywarki? To nie problem. Włóż filtr do wanny lub wysokiej miski i wlej do niej wrzątek. Dodaj opakowanie sody oczyszczonej i łyżkę płynu do mycia naczyń. Można też zamiennie rozpuścić w tym wrzątku tabletkę do zmywarki. Zanurz filtr i pozostaw na 20-30 minut, a na końcu przetrzyj gąbką. Tłuszcz odejdzie bez większego problemu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!