Dominika Gwit zażartowała z obecnej sytuacji. Chciała poprawić Polakom humor

Dominika Gwit słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie. Nawet w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego stara się zachować stoicki spokój i poprawić internautom nastrój. Część z nich jej zachowanie uważa za niestosowne.

Dominika Gwit udostępniła na instagramowym koncie nietypowe zdjęcie. Aktorka pozuje z rolkami papieru toaletowego na oczach, udając, że to lornetka. "Stary, rusz się! Ryż rzucili na dzielni!" – napisała. Dodatkowo do postu dodała hasztag #siedzęwdomu. W ten sposób dowiadujemy się, że zastosowała się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.