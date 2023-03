Elegancko, ale z pazurem. Sandra Kubicka kolejny raz zachwyciła stylizacją

Nie ma wątpliwości co do tego, że Sandra Kubicka ma świetne wyczucie stylu i potrafi z powodzeniem żonglować aktualnymi trendami. Tym razem włożyła szary garnitur. Brzmi nudno? Jednak krój i to, co założyła pod spód, sprawiło, że całość zyskała pazura i modowego sznytu.