Gabi Gold współprowadziła "Herbatkę u Tadka". Tak wygląda dziś

Gabi Gold była gwiazdą "Herbatki u Tadka"

Kariera Gabi Gold rozpoczęła się w Czechach. Miała jedynie 10 lat, kiedy po raz pierwszy pojawiła się na ekranie. Od samego początku kochała muzykę - to właśnie ona dawała jej największą radość. W 1989 roku wygrała konkurs muzyki popularnej Talent, co otworzyło jej drzwi do "czegoś większego". Pomiędzy rozwojem muzycznym i występowaniem w czeskich programach telewizyjnych, zajmowała się także kulturystyką i studiowaniem.