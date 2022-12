Gastroenterolożka bije na alarm. Nigdy nie bierz ze sobą do toalety

Nie chodzi wyłącznie o ryzyko wrzucenia urządzenia do muszli klozetowej czy zanieczyszczenie go groźnymi wirusami i bakteriami. Cytowana przez "The Washington Post" gastroenterolożka, dr Roshini Raj, zwraca uwagę na coś jeszcze. Według ekspertki im bardziej skupiamy się na tym, co na ekranie, tym gorzej pracuje układ wydalniczy.