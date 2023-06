Gwiazdy wzięły udział w niedzielnym marszu. Tomasz Wolny miał inne plany

4 czerwca na ulicach Warszawy pojawiły się setki tysięcy obywateli, którzy specjalnie przyjechali do stolicy, aby uczestniczyć w marszu zorganizowanym przez lidera PO. Wśród uczestników marszu dla demokracji i tolerancji znalazło się wiele znanych nazwisk. Kinga Rusin, Marcin Meller, Mariusz Szczygieł, Jessica Mercedes, Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną, Barbara Kurdej-Szatan czy Aleksandra i Michał Żebrowscy to tylko część osób publicznych, które zdecydowały się na niedzielny marsz.

Tomasz Wolny wraz z Idą Nowakowską poranki spędza w studio TVP, gdzie zasiada na kanapie śniadaniówki "Pytanie na śniadanie". W sobotę trzeciego czerwca udał się jednak do Lednicy, aby uczestniczyć w Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich, gdzie zebrali się chrześcijanie z całej Polski.

