Hit czy kit? Przetestowała żelazko w sprayu z Action

Redaktorce Oliwii Rybiałek nie udało się uzyskać opalenizny

Z racji tego, że codziennie smaruję twarz kremem z SPF 50, moja twarz jest bardzo blada. Dlatego stwierdziłam, że kropelki brązujące to must have na lato. Natrafiłam na takie w Action i postanowiłam je przetestować. Kosztowały niecałe 9 zł. Dwa wieczory z rzędu dodałam kilka kropelek do kremu nawilżającego zgodnie z zaleceniami na odwrocie opakowania. Niestety nie dostrzegłam żadnych rezultatów. Być może trzeba je stosować przez co najmniej kilka dni.