Jak oczyścić karpia z łusek? Sprawdzony sposób

Smażony czy w galarecie? Karp co roku może liczyć na wyjątkowe miejsce na świątecznym stole. Mimo że zdania na jego temat są podzielone, to jednak niezmiennie króluje wśród wigilijnych potraw. Jak go dobrze przygotować, aby był smaczny? Najlepiej zacząć od odpowiedniego oporządzenia i oczyszczenia ryby z łusek i śluzu. Radzimy, jak to zrobić skutecznie i się przy tym nie zmęczyć.