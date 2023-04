Jak ubrać się do Kościoła? Tego lepiej unikać

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie zachęca do zapoznania się z kościelnym savoire vivre. Jak przeczytamy na stronie internetowej tej parafii, kobieta powinna zwrócić uwagę na to, by nie ubrać się prowokująco. Jeśli wybiera się do kościoła, powinna zrezygnować z pewnych zestawów. Na liście ubrań, których należy unikać znalazły się m.in. prześwitujące elementy garderoby, krótkie spodenki, spódnice i sukienki. Bluzki eksponujące ramiona, plecy oraz dekolt. Nie są też dobrze widziane ubrania opinające ciało, do których zalicza się np. legginsy. Nie wolno też odsłaniać bielizny. Aby uszanować świątynię, trzeba też zrezygnować z luźnego obuwia, jakim są m.in. japonki oraz klapki.