Jego dzieci zostały wywiezione do Rosji. Tak mówi o Putinie

Jewhen Meżewyj w latach 2016-2019 służył w ukraińskiej armii, która działała na zachodzie kraju. Informacje te trafiły do wiadomości rosyjskich żołnierzy, a mężczyzna znalazł się na 45 dni w więzieniu. Od razu jak tylko wyszedł, pojechał do Doniecka i zaczął poszukiwania trojga dzieci. Dwie córki i syn Jehwena zostali przewiezieni pod przymusem do Rosji do "obozu". Okazało się, że znajdują się aż w Moskwie.