Jest lekarką weterynarii. "Czasem na dyżurze trzeba uśpić pięciu pacjentów"

Kiedy przychodzi się do domu i czyta opinie o sobie w internecie. Ludzie piszą, że jesteśmy zdziercami, że nie interesuje nas los zwierząt, że liczą się tylko pieniądze. To jest najczęstszy zarzut do naszej branży. Ludzie piszą takie opinie anonimowo, a my nie możemy się do nich w żaden sposób odnieść. Często wylewają w ten sposób swój żal, bo np. mimo podjętego leczenia, zwierzę umarło. Obarczają winą lekarza weterynarii. Piszą, że wziął pieniądze, a ich ukochany pupil i tak umarł.