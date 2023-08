Jest terapeutką par. Wyznała, że podczas snu ma orgazmy

Marza Tozo zauważa jedną przypadłość dotyczącą jej nocnych doświadczeń. Mimo iż do tej pory była w związkach jedynie z mężczyznami, senne orgazmy zdarzają się tylko wtedy, gdy śni o kobietach. Jak sama przyznaje, nie dzieje się to zbyt często, jednak kiedy zaczyna fantazjować o zbliżeniu z drugą dziewczyną, orgazmy stają się niezwykle przyjemne. Początkowo kobieta przejmowała się, że wpłynie to na sytuację w związku, jednak Marza nie boi się mówić o swoich doświadczeniach.