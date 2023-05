Katarzyna Dowbor walczyła z poważną chorobą. "Powodowała wytrzeszcz"

Dowbor ujawniła w rozmowie z Plejadą, że przejście do "Naszego nowego domu" nastąpiło szybko po zwolnieniu z TVP. Prezenterka wyznała też, że podczas lat pracy telewizyjnej zmagała się z poważnym schorzeniem tarczycy.

" Mam chorobę Gravesa-Basedowa, która powodowała u mnie wytrzeszcz. I to nie obu oczu, tylko jednego, więc było to problematyczne. Potem był taki etap, że musiałam brać sterydy, po których moja twarz wyglądała bardzo źle - robiła się duża, księżycowa" - opowiadała w wywiadzie dla portalu. Na szczęście chorobę udało się pokonać dzięki operacji wycięcia tarczycy.

Decyzja nie była łatwa, ponieważ mogło dojść do podcięcia strun głosowych. "Wtedy nie mogłabym już wykonywać swojego zawodu. Poza tym mogła mi zostać na szyi duża blizna, którą trudno byłoby ukryć. Musiałabym cały czas być na zdjęciach w golfie, co nie byłoby zbyt komfortowe" - tłumaczyła Dowbor.

Choroba Gravesa-Basedowa to schorzenie autoimmunologiczne gruczołu tarczowego o cechach nadczynności tarczycy. Choroba stymuluje wzrost tarczycy i rozwój jej unaczynienia. Występuje 10 razy częściej u kobiet, na ujawnienie choroby wpływa też silny stres.

