Kayah cała w cekinach i koralikach. Do zdjęcia zapozowała z inną artystką

Teraz Kayah opublikowała na Instagramie serię zdjęć, do których zapozowała z Mery Spolsky. Każda wyglądała zupełnie inaczej. Ta pierwsza postawiła na cekiny i koraliki, a druga na lateks . Zgrany duet?

Kayah znana jest z zamiłowania do błysku. Tym razem wybrała sukienkę, która została pokryta frędzlami z koralików i cekinów. Wokalistka postawiła na mini z długimi rękawami i w kolorze fuksji. Ten odcień różu był w trendach rok temu, a teraz powrócił, choć już ze znacznie mniejszym szumem. Mery Spolsky wybrała natomiast czarną, lateksową mini z głębokim dekoltem . Panie wyglądały jak zupełne przeciwieństwa. Jedna cukierkowa, druga drapieżna.

Kayah zapozowała do zdjęcia z Mery Spolsky

Obie artystki postawiły na monochromatyczne stylizacje. Kayah dobrała do swojego looku fuksjowe sandałki na szpilkach , które na zdjęciu ma już rozpięte. Z kolei Mery Spolsky włożyła na nogi czarne lakierki na platformach z licznymi paseczkami. Tym jednym elementem pokazała, że wie, co słychać w świecie mody. Podobne buty miała już na sobie m.in. Ashley Graham kilka miesięcy temu.

Pod postem posypały się komplementy. "Piękna, piękna, piękna!", "Jestem fanką pani nóg! Od zawsze", "Wow, cudnie", "Ach te wasze nogi do samego nieba... Piękne kobiety!" – czytamy w sekcji komentarzy.

