Kazimiera Zaremba zniknęła w trakcie pielgrzymki. Jej sprawa nadal jest zagadką

28 września 2012 roku. Spod kościoła w Bełchatowie rusza autokar z 55. pielgrzymami do Wilna. Następnego dnia wierni docierają do celu - kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej na Starym Mieście. To tutaj urywa się ślad za 79-latką, która od 11 lat ma status osoby zaginionej.