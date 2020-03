Koronawirus. Polacy martwią się o przyszłość. Wielu nie jest gotowych na kryzys finansowy

– Niestety wszystko wskazuje na to, że gospodarka po prostu siądzie i czeka nas powtórka z rozrywki z 2008 r. Dużo osób najprawdopodobniej straci pracę, część z tych osób ma kredyty, oznacza to, że wszystko runie jak domino – napisała zaniepokojona użytkowniczka forum WP Kafeteria i zaczęła prognozować, że wkrótce ludzie stracą pracę, przestaną spłacać kredyty, a banki upadną.

– Dzisiaj siada transport, jutro musi siąść budowlanka – stwierdziła. Zapytała forumowiczów, czy są gotowi na to, że ten kryzys może być gorszy od tego z 2008 roku i czy posiadają oszczędności.

Polacy w obliczu kryzysu finansowego

Post stał się okazją do dywagacji na temat zarobków Polaków. Jedna z użytkowniczek zwróciła uwagę na to, że pensje są tak niskie, że połowa Polaków żyje od pierwszego do pierwszego. "Niekoniecznie dlatego, że mają pusto w głowie i są rozrzutni, ale pensja taka, a koszty życia spore i zostaje niewiele. Dużo osób ma też kredyty. Nie każdy dostaje od rodziców dom w spadku" – napisała.