Koronawirus w Polsce. Czy bawełniane rękawiczki chronią tak samo, jak lateksowe?

Jeszcze do niedawna nikt nie przypuszczał, że produktem pierwszej potrzeby będą rękawiczki lateksowe. Niestety w świetle ostatnich wydarzeń, są one bardzo trudne do zdobycia, przez co szukamy innych zamienników. Do popularnych alternatyw należą rękawiczki bawełniane, które mamy w swoich szafach, ale czy rzeczywiście są skuteczne?