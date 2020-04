Koronawirus w Polsce. Czy wirus SARS COV-2 przenosi się za pomocą żywności?

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie ma żadnych dowodów na to, że żywność może być źródłem przenoszenia koronawirusa. Istnieje naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że wirus SARS COV-2 może utrzymać się na pokarmie i doprowadzić przez to do zakażenia. Co jeszcze warto wiedzieć?