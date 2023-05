Kuratorka sądowa: Tak źle jeszcze nie było

Najbardziej dramatyczna była sytuacja z mamą, która była chora psychicznie. Miała głębokie urojenia, cały czas myślała, że ktoś chce porwać jej dziecko. Nie puszczała go do przedszkola, jeździła z nim od świtu do nocy po całej Polsce pociągami tylko po to, żeby ojciec ich nie odnalazł. Stroniła od ludzi, była zazdrosna, gdy dziecko chciało się przytulić do babci. Musieliśmy ją umieścić w szpitalu psychiatrycznym. Pamiętam, jak wzywaliśmy karetkę pogotowia, a ona wpadła w szał. Trzymało ją kilku policjantów, a karetka nie przyjeżdżała, ponieważ była pandemia i pani na dyżurce mówiła, że nie ma karetek. Czekaliśmy chyba dwie godziny, policja ją trzymała, a ona tak strasznie krzyczała.