Lwia zmarszczka. Nie wiesz jak sobie z nią poradzić? Pozbądź się jej domowymi sposobami

Jak wiesz, lwia zmarszczka to nic innego jak bruzda pomiędzy łukami brwiowymi. Pojawia się ze względu na częste marszczenie czoła, ale najbardziej widoczna okazuje się bliżej 40. roku życia, gdy w skórze znajduje się coraz mniej kolagenu. Czasami lwia zmarszczka pojawia się szybciej, jeśli często marszczymy brwi. Oczywiście tendencję dziedziczymy w genach, ale skłonność do pojawiania się bruzdy posiadają osoby żyjące w większym stresie. Lwia zmarszczka może się pogłębić, a to z kolei sprowadza się do bardzo negatywnego rezultatu, czyli groźnego wyglądu twarzy. Domowe sposoby pomagają w spłyceniu lwiej zmarszczki – zobacz, co warto zrobić.