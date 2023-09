Mało kto wie, czym jest orgazm mózgowy. Przyjemność jest nieziemska

Orgazm mózgu nie ma nic wspólnego z tradycyjnym orgazmem, który odczuwamy podczas stosunku seksualnego. To potoczne określenie samoistnej odpowiedzi meridianów czuciowych, czyli ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Odnosi się to do tradycyjnej medycyny chińskiej - to według niej meridiany mają być drogami przepływu energii w ciele i odpowiadać za przywracanie równowagi w organizmie.