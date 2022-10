Marcelina Zawadzka w roli Barbie. Jakby wklejona w Photoshopie

W trendzie "barbiecore" chodzi dokładnie o to, aby słodycz przyprawiała o mdłości. Do różowej góry dobieramy landrynkowy dół. A do tego? Oczywiście dodatki w odcieniu najsłodszej gumy balonowej! Im więcej, tym lepiej. Ma być komicznie, dziewczęco i infantylnie. Należy wyglądać tak, jak wcielenie lalki Barbie na imprezie przebierańców. Doskonałym przykładem jest Marcelina Zawadzka, która w różowym total looku jest zupełnie oderwana od rzeczywistości.