Matylda Damięcka na Dzień Ziemi. Grafiki poruszyły internautów

Matylda Damięcka na Dzień Ziemi

Ziemia w ogniu, "zagłada" plastikiem i inspiracja słowami Johna Lennona z piosenki "Imagine". To właśnie to pojawiło się na najnowszych grafikach Matyldy Damięckiej na Instagramie z okazji Światowego Dnia Ziemi. Artystka jak zawsze przedstawiła na nich swoją wizję, którą "skomentowała" to, co obecnie dzieje się na świecie oraz ze światem.