Mocny makijaż. Jak stylowo i wyraziście podkreślić oczy? Poznaj propozycję na wieczór

Mocny makijaż najczęściej kojarzy się z wieczornym wyjściem, a także idealnym dopasowaniem do eleganckiego stroju. Jeśli na co dzień malujesz się naturalnie albo bardzo delikatnie, powinnaś postawić na mocny makijaż, gdy wybierasz się na przyjęcie lub na spotkanie. Wbrew pozorom nie jest trudny do wykonania, ale wymaga staranności.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mocny makijaż to połączenie ciemnych oczu i jasnych ust. (Getty Images)