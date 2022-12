Stylizacje dla kobiet o szerokich udach. Te kroje wybiera Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ma nienaganny styl i dla wielu osób jest inspiracją. Ewa Wądłowska — instagramerka specjalizująca się w tematach modowych, przyjrzała się garderobie celebrytki. Jakie ubrania wybiera, by podkreślić swoją sylwetkę?

Aby zamaskować większe uda, kobiety sięgać mogą po sukienki. Sprawdzą się zwłaszcza te, o trapezowym kroju . Podkreślające górną część sylwetki i rozkloszowane poniżej linii bioder kreacje odwrócą uwagę od dolnej partii ciała. Ważne, by zawsze podkreślić talię. Można to zrobić dzięki dobrze skrojonemu fasonowi lub zebrać materiał paskiem. Taki krój będzie idealny dla wielu pań. Ponadto podkreśla kobiece kształty.

Nie dość, że są modne, to jeszcze wyglądają pięknie na kobietach o każdej sylwetce. Śmiało mogą po nie sięgać panie, o większych udach. Luźna nogawka nie podkreśla szerszych części nóg i zapewnia komfort i swobodę. Ten wygodny model można nosić w wersji jeansowej, sztruksowej lub dzianinowej. Spodnie o luźnej nogawce to zawsze świetny wybór.

Chcesz zamaskować szersze uda? Sięgnij po nakrycie wierzchnie. Długi płaszcz lub kamizelka świetnie sprawdzą się zwłaszcza jesienią i zimą. Wybierając długość do połowy uda, czuć się będziemy komfortowo i optycznie wydłużymy nogi.

