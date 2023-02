Nagrała swój trening. Nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła

Do dyskusji o niewłaściwych zachowaniach mężczyzn na siłowni dołączyła Natalia Mehlman Petrzela, historyczka i autorka książki "Fit Nation: The Gains and Pains of America's Exercise Obsession". Jak zauważa, siłownie od dawna były przestrzeniami, w których obowiązywała segregacja płci.