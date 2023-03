Natasza Urbańska jak zawsze odważnie. Ta sukienka jest inna niż wszystkie

Natasza Urbańska z przytupem wróciła do świata show-biznesu, choć tak naprawdę nigdy z niego nie odeszła, lecz w ostatnich miesiącach było o niej szczególnie głośno. To wszystko m.in. za sprawą wygranej w programie "Mask Singer" oraz roli w serii "365 dni". Teraz artystka promuje swój singiel "Lift U Up". Ponadto wprowadza swoją nastoletnią córkę w tajniki tego świata.