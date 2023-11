Nauczycielka wbiegła do klasy. Nie mogła w to uwierzyć

Zawód nauczyciela nie jest łatwy. Większość osób, które go jednak wybrało, podkreśla, że największą nagrodą jest dla nich wdzięczność uczniów. I choć nie zawsze jest tak, że nauczycieli i młodzież łączy specjalna więź, w tym przypadku taka się wytworzyła. Na nagraniu, które trafiło na TikToka, jest ona widoczna gołym okiem. Wzrusza do łez.

245 mln - tyle odsłon zdobył już wspomniany filmik, który został opublikowany przez jedną z uczennic. To na nim widzimy, jak jedna z nauczycielek wbiega do sali, ponieważ prawdopodobnie przekazano jej, że między uczniami doszło do bójki. Chcąc opanować sytuację, kobieta chciała ich rozdzielić. Czegoś takiego się jednak nie spodziewała.