Nie daj się oszukać. Nigdy nie kupuj takiej wędliny

Nigdy nie kupuj takiej wędliny

Ekspertka podkreśla, że wybierając wędlinę powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na to, żeby nie ciekła z niej woda ani nie była zbyt różowa. Dietetyczka przyznaje, że chociaż odruchowo sięgamy po jak najbardziej różową wędlinę, to popełniamy wówczas błąd - im bardziej jest różowa, tym większą ma zawartość azotynu sodu, czyli konserwantu, który przekształca się do rakotwórczych nitrozoamin. Warto podkreślić, że chociaż składnik ten w niewielkich ilościach nie jest szkodliwy, to szczególnie kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny go unikać.