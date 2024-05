Nie tylko do zmywarki. Rozwiązuje częsty "pralkowy" problem

Tabletki do zmywarki wrzucam do pralki

Utrzymanie pralki w czystości to trudne zadanie. W codziennym pędzie na wszystko mamy mało czasu, więc coraz więcej rzeczy odkładamy na ostatnią chwilę. Tak naprawdę powinniśmy: przetrzeć urządzenie po każdym użyciu (aby uniknąć gromadzenia się osadów), regularnie czyścić filtr, a do tego odkamieniać pralkę.

Na szczęście istnieje doskonały patent, który pomoże nam bez wysiłku uporać się z problemem zanieczyszczonej pralki. Wystarczy sięgnąć po pewien produkt, który bardzo szybko doprowadzi urządzenie do porządku.

Uniwersalne kapsułki. Odkamieniają też pralkę

Najbardziej popularną metodą czyszczenia pralki jest użycie specjalnych środków, które możemy kupić w sklepach – nie należą jednak do tanich. Świetnie nadaje się do tego również ocet, ale nie każdy toleruje jego ostry zapach. Na szczęście sprytnych patentów mamy więcej. Jeśli chcesz w prosty i tani sposób odkamienić pralkę, sięgnij po... tabletki do zmywarki. Zawarte w kapsułkach aktywne składniki sprawiają, że niezwykle łatwo usuwają one zarówno bakterie, jak i widoczną warstwę brudu i gromadzących się osadów w trudno dostępnych zakamarkach.

Metoda jest niezwykle prosta. Wystarczy wrzucić jedną lub dwie tabletki do zmywarki bezpośrednio do pustego bębna pralki (lub jedną do wnętrza, a drugą do przegródki na detergent do prania podstawowego). Następnie wybierz program prania w jak najwyższej temperaturze (60–90 stopni), uruchom urządzenie – i gotowe! Tabletki wykonają zadanie za ciebie, skutecznie czyszcząc i odkamieniając pralkę. Dla lepszego efektu warto polać bęben i uszczelkę octem, zanim wrzucisz tabletki.

Chcesz płacić mniej? Zadbaj o swoją pralkę

Pralka nie może działać bez wody, której zaś jakość może być bardzo różna. Twarda woda sprawia, że urządzenie jest bardziej narażone na powstawanie osadów z kamienia, które mogą doprowadzić do jego całkowitego zniszczenia. Kamień osadza się również na najważniejszym elemencie, czyli grzałce. Zakamieniona grzałka znacznie wolniej się nagrzewa, zatem musi pracować na najwyższych obrotach. W ten sposób pobiera więcej prądu i generuje znacznie wyższe rachunki za energię elektryczną.

Regularne czyszczenie sprzętu jest więc ściśle związane z oszczędnością. Pozwala zadbać o urządzenie, które w dobrej kondycji posłuży znacznie dłużej i nie trzeba będzie kupować nowego. W ten sposób obniżysz również rachunki, a mniejsze zużycie prądu jest też o wiele bardziej ekologiczne.

