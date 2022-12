Nie wstawiłaś tych rzeczy do lodówki? Lepiej już ich nie podgrzewaj i pod żadnym pozorem nie jedz

To normalne, że czasami przygotowując posiłek zrobimy za dużo jedzenia. Najczęściej zdarza się to przy daniach obiadowych. Jednocześnie nie chcemy, żeby cokolwiek trafiło do kosza. Dlatego odkładamy resztki na później. Zdarza się nawet, że odgrzewamy je i jemy jeszcze następnego dnia. I nie ma w tym nic złego, jeśli tylko jedzenie trafi do lodówki. Jeśli niektóre produkty stoją w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas, to nie nadają się już do odgrzania i zjedzenia. Wyjaśniła to dietetyk Milena Nosek w studiu "Dzień Dobry TVN".