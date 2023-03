Nie wylewaj wody po ugotowanym ryżu. Rośliny będą wdzięczne

Jaki wpływ ma woda ryżowa na rośliny?

Woda po gotowaniu ryżu możesz wykorzystać jako nawóz do roślin. Specyfik posiada wiele składników mineralnych, które pozytywnie wpływają na ich rozwój. Znajdziemy w niej m.in. fosfor i cynk. Pierwszy wspomaga i odżywia system korzeniowy oraz sprawia, że rośliny rosną szybciej. Z kolei cynk zwiększa ich odporność i przyczynia się do utrzymania zdrowotności roślin. Chroni je przed chorobami grzybowymi oraz atakami szkodników. Woda, która posłuży ci jako nawóz, nie może zawierać soli. Zbytnie zasolenie gleby może doprowadzić do obumarcia rośliny - na skutek trudności z pobieraniem składników odżywczych z ziemi.