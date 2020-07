Olej moringa. Czy znasz właściwości i zastosowanie tego wszechstronnego specyfiku?

Olej moringa zawiera w sobie znaczne ilości kwasu oleinowego , co sprawia, że może być stosowany przez osoby cierpiące na poważniejsze problemy ze zdrowiem. Oczywiście sprawdzi się także w przypadku codziennej pielęgnacji cery i włosów. W końcu olej moringa należy do tego rodzaju kosmetyków, który zawsze warto mieć pod ręką.

Olej moringa – co to jest?

Olej moringa jest pozyskiwany z nasion "drzewa długowieczności". W konsystencji przypomina klasyczną oliwę z oliwek , choć zdecydowanie lepiej się wchłania. Bardzo często olej moringa jest zaliczany do grupy superfoods , czyli najzdrowszych produktów na świecie. Jego kolor jest nieco żółty o lekkim orzechowym zapachu.

Olej moringa – jakie posiada właściwości lecznicze?

Olej moringa – jak działa na twarz?

Już wiesz, że olej moringa wspaniale radzi sobie w lecznictwie, więc przyszedł czas na przedstawienie jego możliwości urodowych. Możesz śmiało stosować go, aby nawilżyć oraz zmiękczyć skórę – kwasy tłuszczowe znacznie wzmacniają barierę ochronną, dlatego też nie musisz więcej martwić się o wysuszenie naskórka. Olej moringa zdecydowanie przyspiesza proces regeneracji oraz niweluje możliwe stany zapalne. Może być stosowany przy każdym rodzaju cery, ale szczególnie polecany jest u osób z cerą wrażliwą, suchą i dojrzałą . Pamiętaj, że olej moringa odmładza i doskonale zastąpi niejeden krem przeciwzmarszczkowy .

Olej moringa – jak działa na włosy?

Stosując olej moringa na włosy, skutecznie zapobiegniesz ich nadmiernemu wypadaniu, a przy okazji wzmocnisz cebulki. Świetnie spisze się jako środek na łupież – możesz go stosować przed, jak i po myciu włosów. Olejek moringa nałożony na suche pasma zadziała jak odżywka regenerująca. Nałóż go na pasma i owiń głowę ręcznikiem, po upływie pół godziny zmyj włosy i gotowe. Olej moringa jest wprost stworzony do pielęgnacji włosów średnioporowatych – zniszczonych, suchych i mocniej osłabionych. Idealny jako serum na końcówki, zapobiegnie łamaniu oraz rozdwojeniu.