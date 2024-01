Opowiedziała o dzieciństwie. "Dramaty, emocje i gęsta atmosfera"

- Było mi łatwiej pod tym względem, że nie przeszkadzały mi warunki, w których żyłyśmy. Bardzo szybko się do nich przyzwyczaiłam. Po prostu było mi wszystko jedno. Pod koniec dnia byłam tak zmęczona, że już naprawdę mogłam spać z tymi skorpionami i innymi obrzydliwymi robalami. Natomiast najgorsza była dla mnie ta gęsta atmosfera. To był ten "zapalnik" wspomnień z dzieciństwa, z którym musiałam walczyć. To było dla mnie prawdziwym wyzwaniem - podkreśliła Monika Miller.