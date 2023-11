Oświadczył się i zaproponował wielbłądy. Wahała się z odpowiedzią

Wspominając podróż do Dubaju, Vanusa Freitas powiedziała, że ​​mężczyzna zaoferował jej 300 wielbłądów w posagu, czyli równowartość ponad 80 tys. zł, w zamian za to, że zostanie jego żoną.

Jest jednak jeden haczyk. Mężczyzna ma już pięć innych żon, więc Vanusa byłaby szóstą. W kulturze arabskiej wielbłąd to nie tylko zwierzę, ale środek transportu, dochód i duma. Podarowanie go to najlepszy prezent na ślub.