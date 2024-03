Perfekcjonizm doprowadził ją do choroby. "Chce mi się płakać"

Ola Kwaśniewska spytała, jak radzi sobie z upływem czasu. Stwierdziła, że kobiety po 40-tce nie mają łatwo. Zwróciła uwagę na pewien dysonans - wymaga się, by dbały o siebie i ukrywały zmarszczki, ale równocześnie zachowały pozory naturalności, by pokazać, że akceptują siebie i swój wiek. - Jak zbierzesz to wszystko do kupy, to wydaje się bardzo kretyńskie - stwierdziła Kwaśniewska.