Polacy uwielbiają te rasy psów. A one najciężej znoszą upały

Niestety hodowla buldogów francuskich ma swoją ciemną stronę, ponieważ te psy, podobnie jak pekińczyki, shih tzu, buldogi angielskie, mopsy i boksery, należą do tzw. ras brachycefalicznych i mają nienaturalnie skróconą trzewioczaszkę. To w konsekwencji może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym syndromu ras krótkoczaszkowych (BOAS), a jego objawy mogą się nasilać w upalne dni.